الرئيس الألماني يلقي الكلمة الختامية لدورة ألعاب إنفيكتوس

أعلن اليوم الاثنين منظمو دورة ألعاب "إنفيكتوس" المقررة بمدينة دوسلدورف الألمانية أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير سيحضر الحفل الختامي لدورة هذا العام وسيلقي كلمة خلاله.

وتقام الدورة، ذات الطابع الأولمبي والتي جاءت فكرتها من قبل الأمير هاري دوق ساسيكس، بمشاركة أفراد الخدمة العسكرية المصابين، وذلك في الفترة ما بين التاسع و16 من سبتمبر المقبل بمدينة دوسلدورف.

وسيحضر الأمير هاري، الذي حارب من أجل البريطانيين في أفغانستان، في برنامج رياضي بارز بقناة "زد.دي.إف" التليفزيونية الألمانية مع بعض الرياضيين يوم التاسع من سبتمبر بعد ساعات من إلقاء كلمة في افتتاح الدورة في اليوم نفسه.

كذلك سيشارك وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في حفل الافتتاح وفي برنامج قناة "زد.دي.إف"، بينما سيرسل المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة عبر الفيديو.

وإلى جانب الرئيس شتاينماير، سيشهد حفل الختام أيضا حضور الأمير هاري وزوجته ميجان، وسيحيي الحفل نجمة البوب ريتا أورا.

ويتوقع أن تشهد الدورة مشاركة حوالي 500 رياضي من 21 دولة.

وأقيمت النسخة الأولى من دورة ألعاب إنفيكتوس عام 2014 في لندن وبعدها أقيمت في أورلاندو عام 2016 وتورونتو عام 2017 وسيدني عام 2018 ولاهاي عام 2022 .