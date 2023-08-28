مدير مهرجان المسرح العربي يعلن موعد انطلاقه في الإسكندرية

أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وبرئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وتحتضنه مدينة الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر، عن أسماء المكرمين «حسام داغر، هاجر الشرنوبي، كريم الحسيني».

وقال مدير مهرجان المسرح العربي، في بيان اليوم الأحد، إنه يتم تكريم في حفل افتتاح المهرجان على مسرح مكتبة الإسكندرية الفنان حسام داغر، على أن يُكرم الفنانين الآخرين في حفل الختام.

وأشار إلى أنه لأول مرة تحمل جائزة التمثيل اسم الفنانة وفاء عامر، وهي الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وأكد أنه تم اختيار الفنانة لإطلاق اسمها على الجائزة كونها سكندرية، ومن المؤثرات في الفن بشكل عام.

ولفت إلى أن المهرجان يضم 16 عرضًا خلال أيامه الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.

جدير بالذكر أن المهرجان هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بينما حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة، فيما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى اسم الدكتور سامي عبد الحليم.