عائلات المحتجزين الإسرائيليين تنطلق في موكب إلى حدود غزة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم

انطلق منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في موكب من ميدان في تل أبيب إلى حدود غزة للمطالبة بالتوصل إلى صفقة من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح ذويهم.

وقال المنتدى في بيان أعلن فيه عن انطلاق الموكب إن "فرصة إعادة الجميع تضيع مع مرور كل يوم"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ومن المقرر أن يصل الموكب إلى مدرج مستوطنة بئيري في الساعة 5:30 مساء. وشمل الموكب مقطورات تحمل بعض السيارات التي احترقت ولحقت بها أضرار بالغة خلال أحداث 7 أكتوبر.



وقالت حجيت كوهين، التي يحتجز جثمان ابنها إيتاي في غزة: "يتمتع رئيس الوزراء بأغلبية في الحكومة لتمرير الصفقة، ويتمتع بأغلبية في الكنيست، ولديه أيضا أمن سياسي للتوصل إلى اتفاق. الشيء الوحيد الذي يقف في طريق التوصل إلى اتفاق الآن هو شجاعة رئيس الوزراء".



ويعتقد أن 108 من المحتجزين الـ251 الذين احتفظت بهم حماس في 7 أكتوبر ما زالوا في غزة، بما في ذلك جثث 34 شخصا أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.