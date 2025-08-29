افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مساء اليوم، معرض "أهلاً مدرستي" للمستلزمات المدرسية المخفضة، والمقام بميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

حضر الافتتاح النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والنائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مي مازن، عضو مجلس النواب، إلى جانب الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين، وعلاء شعراوي، رئيس حي غرب، وجيهان علي ربيع، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي يضم 15 عارضًا من مصانع المناطق الصناعية بالمحافظة، ويشمل كافة المستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وحقائب وملابس، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية.

وأكد مسؤولو المعرض أن الأسعار جاءت أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 50% على الشنط المدرسية والأحذية، و40% على الزي المدرسي، و25% على الأدوات المكتبية من أقلام وكراسات وكشاكيل.

وأكد سراج أن افتتاح المعرض يأتي في إطار خطة المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لإقامة سلسلة من المعارض بجميع المراكز والمدن، بهدف توفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.





