نيجيريا تحظر صادرات جوز الشيا الخام المستخدم في منتجات التجميل

حظرت الحكومة النيجيرية، صادرات جوز الشيا الخام، وهي المادة الخام الأساسية في كثير من مستحضرات التجميل، في محاولة لجعل البلاد تصبح موردا عالميا لزبدة الشيا المكررة وغيرها من منتجات العناية بالبشرة.

وقال نائب الرئيس كاشيم شيتيما، إن الحظر الفوري على المحاصيل سوف يستمر لستة أشهر ثم يُراجع.

وتحذو نيجيريا، حذو قائمة متنامية من الدول الأخرى الواقعة في غرب أفريقيا من بينها بوركينا فاسو ومالي وتوجو وكوت ديفوار وغانا التي حظرت أو قيدت صادرات المحصول في العامين الماضيين.

وأضاف شيتيما، أمس الثلاثاء: "سوف يحول الحظر نيجيريا من مُصدر لجوز الشيا الخام إلى مورد عالمي لزبدة الشيا المكررة والزيت وغيرها من المشتقات".

وأضاف أن القرار لم يكن "سياسة مناهضة للتجارة ولكن سياسة مؤيدة لإضافة القيمة بغرض تأمين المواد الخام لمصانع المعالجة الخاصة بنا".

وتُطحن الشيا الخام وتعالج لإنتاج زبدة الشيا وهي مكون رئيسي لتصنيع منتجات مثل اللوشن والشامبو ومواد الترطيب.