60 لجنة انتخابية تستقبل الناخبين في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد

شهدت 60 لجنة انتخابية على مستوى دائرة محافظة الوادي الجديد، بدء استقبال الناخبين للتصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة على المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالي الناخبين بدائرة المحافظة 194 ألفا و350 ناخبا وناخبة موزعين على لجنة عامة واحدة تضم 60 لجنة فرعية و60 مركزا انتخابيا.

وأعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من التصويت في جولة الإعادة، وسرعة التعامل مع أية شكاوى وتذليل أية معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تضم مقعدا فرديا واحدا بمجلس الشيوخ يتنافس عليه في جولة الإعادة مرشح حزب الوطن عبدالحكم جبالي، وخيري طليب، مرشح فردي مستقل.