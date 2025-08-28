قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين بعد توغلها في جنوب سوريا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين بعد توغلها في ريف القنيطرة بجنوب سوريا، وفق وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية رويحينة بريف القنيطرة واعتقلت شابين.

وبدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هذا التوغل يعد من أبرز الخروقات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة الحدودية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي وسط مخاوف من تكرار عمليات مشابهة.

وتشن إسرائيل، منذ سقوط نظام بشار الأسد، عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطرت على المنطقة العازلة، ثم انتقلت لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بسيادة الدول.