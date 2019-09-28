مجلس النواب الأمريكي يرفض إعلان ترامب حالة الطوارئ بسبب الجدار الحدودي مع المكسيك

بعد رفض مجلس الشيوخ إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ في إطار النزاع الدائر حول بناء السور الحدودي مع المكسيك رفض مجلس النواب أيضا هذا الإجراء مجددا.

وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون اليوم الجمعة في واشنطن بأغلبية 236 صوتا مقابل 174 لصالح قرار يقضي بإنهاء حالة الطوارئ.

وانضم العديد من النواب الجمهوريين للنواب الديمقراطيين خلال التصويت.

إلا أن من حق ترامب أن يتخذ قرارا بنقض ذلك القرار "فيتو" كما حدث قبل عدة أشهر.

ولا يمكن إبطال قرار حق النقض هذا لترامب إلا من خلال الحصول على أغلبية الثلثين في كلا غرفتي الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي لا يلوح في الأفق.

كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري ، حزب ترامب، صوت مجددا يوم الأربعاء الماضي لصالح إنهاء حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، حيث دعم العديد من الجمهوريين توجه الديمقراطيين وهكذا حصل القرار على أغلبية، إلا أنها لم تصل إلى أغلبية الثلثين.

وكذلك لم تتحقق اليوم أغلبية الثلثين للتغلب على الفيتو المرتقب للرئيس.