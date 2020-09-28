تونس تتجه لفرض الحجر الصحي العام في عدة مدن

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قالت السلطات في تونس، إنها ستتجه إلى تطبيق إجراءات الحجر الصحي العام في المدن التي تشهد معدلات عالية لنسبة تفشي فيروس كورونا المستجد بدل اللجوء لحجر صحي شامل في كامل أنحاء البلاد.

وتشهد تونس قفزات سريعة لأعداد المصابين بالفيروس حيث ناهز المعدل اليومي الألف الاصابة على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة، ما دفع وزارة الصحة إلى دق ناقوس الخطر والتحذير من وضع وبائي أكثر خطورة خلال أسابيع.

واستبعدت الحكومة العودة إلى الحجر الصحي الشامل في البلاد ولكن بدلا من ذلك سيتم اللجوء الى عمليات عزل للمناطق الموبوءة.

واعتمدت وزارة الصحة قاعدة 250 إصابة لكل 100 ألف ساكن في كل معتمدية كحد أدنى لتطبيق الحجر الصحي العام لمدة أسبوعين.

وحسب آخر تحديث للوزارة فإن 17 معتمدية ينطبق عليها هذا الوضع الوبائي حتى الآن.

وسترافق الحجر الصحي إجراءات لمنع التنقل خارج المناطق الموبوءة والتشديد لحمل الكمامات الواقية وغلق الأماكن العامة المفتوحة، وفق بيان مشترك لوزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية.

وتخشى وزارة الصحة استنفاد طاقة استيعاب المستشفيات العمومية لمرضى كوفيد-19 في ظل النقص في عدد الأسرة بغرف الانعاش وعدد الأطباء.

ويرقد في المستشفيات العمومية حتى أول امس السبت 292 مصابا، 76 في غرف الانعاش و36 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.