كتاب جديد: ترامب أراد الترشح في عام 2016 مع ابنته إيفانكا نائبة له

قالت وكالة "بلومبرج" الامريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش، إمكانية خوض انتخابات عام 2016 مع ابنته إيفانكا ترامب، وليس مع مايك بنس.

ونقلت الوكالة، عن كتاب ريك جيتس، الذي كان نائب رئيس موظفي ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة: "ناقش ترامب مرارا مع مستشاريه فكرة ترشيح ابنته إيفانكا لمنصب نائب الرئيس في عام 2016".

ووفقا لكتاب جيتس، خلال مثل هذا النقاش، قال ترامب ذات مرة: "أعتقد أنه ينبغي أن تكون إيفانكا. ما رأيكم في إيفانكا كنائبة للرئيس؟".

وأشار المؤلف إلى أنه، بعد هذا السؤال ساد الصمت العميق في الغرفة. وتابع ترامب بعد ذلك القول: "إنها ذكية وجميلة، وسيحبها الناس".

من المتوقع أن يتم بيع كتاب جيتس في الأسواق، اعتبارا من 13 أكتوبر المقبل.