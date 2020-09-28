محروس: بهاء سلطان مضى مع روتانا واحنا عقدنا لسه شغال.. فين الاحتكار ده؟

قال المنتج الفني نصر محروس، إن «المطرب بهاء سلطان لا يأخذ قراره من نفسه وإنما يستمع لكلام الناس»، معقبًا: «مش عاوز يكمل في الشركة يسببها بالمعروف مش بلجان إلكترونية عمالين يشتموا في نصر محروس ويلعنوا سلسبيل حدوده»، على حد تعبيره.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأحد، أنه لا يتبع أسلوب السب مع بهاء سلطان أو أي فنان آخر، ذاكرًا أن هذه المرة الأولى في تاريخه التي يدخل فيها محكمة مع فنان، وهو بهاء سلطان.

وذكر أن آخر عمل له مع المطرب كان في عام 2013، مضيفًا: «كان من المفترض أن يعيد غناء أربعة أغاني وهذا شيء طبيعي، لكنه لم يستجب، لذا أرسلنا له إنذارًا ليصبح التعامل قانونيًا».

ولفت إلى أن «سلطان» مضى عقدًا مع شركة روتانا، رغم استمرار تعاقده معه، مستنكرًا: «إزاي يعمل كده؟ وهم مش راضيين يعلنوا لأنهم متعشمين الموضوع بسيط وهيخلص واحنا هنخلصه معاه، طب وحقي؟».

واستطرد: «بهاء بيغني في كل حتة، فين عقد الاحتكار ده؟ بهاء بيغني في إعلانات وبرامج وأفراح، مين اللي معطله؟ أنا اللي واقف حالي والشركة ما بتاخدش نسبتها اومال احنا هننتج ازاي، مافيش لاعب يمشي من نادي غير لما يخلص عقده معاه، يمشي أو يقعد يبقى بالتراضي»، وفقًا لذكره.

وأشاد المنتج بموهبة بهاء سلطان، قائلًا: «موهبة ماحصلتش، وما ضاعش هو موجود لكن فيه مشاكل بينه وبين الشركة، دايما بهاء فيه مشاكل في شغله.. وأنا عامله رصيد أغاني يخليه يشتغل طول عمره لو ماعملش أغاني تاني».