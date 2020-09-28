انعقاد قمة مجموعة العشرين افتراضيا يومي 21 و22 نوفمبر

تعقد قمة مجموعة العشرين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يومي 21 و22 نوفمبر المقبل في شكل مؤتمر عبر الفيديو، حسبما قالت المجموعة في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن "قمة قادة مجموعة العشرين ستعقد افتراضيا يومي 21 و22 نوفمبر وستركز القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال معالجة نقاط الضعف التي كشفت عنها جائحة (كورونا) وعن طريق وضع أسس لمستقبل أفضل ".

وشدد البيان على دور المجموعة في مكافحة الجائحة. وبالإضافة إلى 21 مليار دولار التي تم استثمارها في إنتاج وتوزيع لقاح وتوفير الحصول على العلاج الطبي، خصصت دول مجموعة العشرين أيضا 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي، وفقا للبيان.

وإلى جانب فيروس كورونا، ستركز القمة أيضا على عدد من القضايا الأخرى، ومن بينها الابتكارات.