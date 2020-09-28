سنغافورة تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الإثنين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و715 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 6 حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم جميعًا قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالات مجتمعية جديدة، موضحة أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم.

ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة بينما توفي 15 مصابًا لأسباب أخرى.