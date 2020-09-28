مسؤول طبي يناقض تصريحات ترامب: أمريكا لا تزال بعيدة عن نهاية كورونا

نقلت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قوله إن البلاد لا تزال بعيدة عن نهاية وباء فيروس كورونا، وذلك في تناقض مع تقييم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد وبخ روبرت ريدفيلد في الآونة الأخيرة بسبب تقييم غير متفائل عن معدلات التعافي من الوباء.

وقال ريدفيلد للشبكة الإخبارية الأمريكية: "نحن بعيدون كل البعد عن نهايته"، مناقضا تصريحات لترامب قال فيها إن نهاية الوباء وشيكة، وفقاً لوكالة رويترز.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 0715 بتوقيت نيويورك لتصل إلى 12ر7 مليون حالة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على مستوى البلاد في حالات الإصابة، أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ نسبته 6ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة، حيث بلغت الحصيلة 810 آلاف و182 حالة، بزيادة 3ر0 % خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشهدت ولاية وايومنج زيادة بنسبة 1ر3 % في عدد الحالات عن نفس الفترة يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 5633.

فيما شهدت تكساس أكبر عدد من الوفيات المسجله في الـ24 ساعة الماضية حيث توفى 38 شخصا.