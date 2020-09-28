 جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان - بوابة الشروق
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جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

مجلس الأمن
مجلس الأمن
هدى أمين
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 7:01 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 7:01 م

أفادت فضائية «العربية» في خبر عاجل، مساء الاثنين، بأن جلسة طارئة ستعقد غدًا ‏في مجلس الأمن الدولي؛ لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان.

واندلعت صباح أمس الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.

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