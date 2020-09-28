جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الدلتا بطب الأسنان

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وقعت جامعة المنصورة، برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الأستاذ الدكتور يحيى المشد، نائبًا عن الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، اتفاقية تعاون بين الجامعتين في الدراسات العليا بتخصص طب الأسنان.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار رغبة كلية طب الأسنان بجامعة الدلتا في التعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، في مجال الدراسات العليا.

وتتضمن اتفاقية التعاون، تسجيل الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس المعينين بكلية طب الأسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ببرامج الدراسات العليا بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة؛ لإعداد كوادر متميزة قادرة على ملاحقة التطور المستمر للبحث العلمي وتطبيقاته، والمشاركة المتبادلة والفعالة في المؤتمرات العلمية ومجال البحث العلمي، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل، والتعاون في مجال كفاية الموارد البشرية.

وقال عبد الباسط إن الجامعة تدعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحث العلمي بين الجامعات الحكومية والخاصة؛ لتبادل الخبرات ورفع مستوى وجودة الأداء التعليمي، بما ينعكس على منظومة التعليم العالي في مصر.

ومن ناحيته، أوضح المشد أن جامعة المنصورة تعد أحد أهم الصروح العلمية في مصر، ولديها قدرات ومقومات التعليم والبحث العلمي، ولديها أساتذة متخصصين وعلماء متميزين في مجال طب الأسنان.

ووقع الاتفاقية الأستاذ الدكتورعصام الوكيل، عميد كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور يسري الهواري، عميد كلية طب الأسنان بجامعة الدلتا.