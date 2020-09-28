تقارير: وفاة صحفي من هندوراس بعد إطلاق النار عليه في كوماياجوا

أفادت وسائل اعلام محلية في هندوراس بأن صحفيا من هندوراس لقي حتفه في المستشفى اليوم الاثنين متأثرا بجروحه، بعد تعرضه لهجوم بالأسلحة النارية في مدينة كوماياجوا بوسط البلاد.



وكان الصحفي لويس ألمينداريس - 35 عاما، يكتب في الشؤون المحلية على صفحة بموقع فيسبوك.



وذكرت صحيفة "لا تريبونا" أن شخصين على متن دراجة نارية أطلقا عليه النار بينما كان يسير في الشارع مساء أمس الأحد.



وفي مقطع فيديو على صفحة ألمينداريس على فيسبوك، يمكن سماع صوت الضحية وهو يصيح طلبا للمساعدة بعد تعرضه للهجوم، ويقول: "لقد تعرضت لإطلاق نار وإنني انزف".



وذكرت لجنة حرية التعبير عن الرأي في هندوراس، وهي منظمة معنية بالحقوق الاجتماعية، أن ألمينداريس سبق وأن تعرض لتهديدات، وتم تدمير سيارته.



وبعد وفاة ألمينداريس، يرتفع عدد الصحفيين الذي قتلوا في هندوراس هذا العام إلى شخصين، في أعقاب 4 صحفيين قتلوا عام 2019، حسب لجنة حماية الصحفيين في البلاد.