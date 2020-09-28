استبعاد 3 مرشحين لانتخابات مجلس النواب بقنا

استبعدت لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، بمحكمة قنا الإبتدائية، ٣ مرشحين لعدم استيفاء الشروط المطلوبة، ليصبح إجمالى عدد المرشحين بمختلف الدوائر ١٣٧ مرشحا.

وقالت مصادر بمحكمة قنا، أنه جرى استبعاد مرشح بالدائرة الأولى ومقرها مركز وبندر قنا لعدم تقديم إقرار الذمة المالية، وتم استبعاد مرشح بالدائرة الثالثة ومقرها نجع حمادى ودشنا والوقف لعدم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية، فيما تم استبعاد مرشح بالدائرة الرابعة ومقرها أبوتشت وفرشوط لعدم تقديم حساب نفقات انتخابية.

وتضم محافظة قنا 4 دوائر انتخابية، الأولى مركز وبندر قنا، وتقدم بها ٣٨ مرشحا، والثانية تضم مراكز نقادة وقوص وقفط، وتقدم بها ٤١ مرشحا، والثالثة تضم مراكز نجع حمادى ودشنا والوقف، وتقدم بها ٣٢ مرشحا، والرابعة تضم مركزى أبوتشت وفرشوط، وتقدم بها ٢٩ مرشحا.

وتجرى الانتخابات فى محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى، والتى ستجرى بالخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل من التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وداخل مصر أيام 24 و25 في أكتوبر المقبل، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر.

كما تجرى انتخابات الإعادة بالخارج أيام 21 و22 و23 نوفمير 2020، والإعادة بالداخل أيام 23 و24 نوفمبر 2020، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.