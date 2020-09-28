الرئيس البيلاروسي: بلادنا وروسيا تكثفان التعاون الإقليمي بينهما

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تكثيف التعاون الإقليمي بين البلدين.

وأضاف لوكاشينكو -خلال استقباله في مينسك محافظ مقاطعة "بسكوف" الروسية ميخائيل فيديرنيكوف، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين- "لقد اتفقنا مع الرئيس الروسي على أننا سنكثف التعاون الإقليمي، حيث إن هذا مهم جدا، وكثيرا ما أكرر هذا الكلام خلال اللقاء مع كل محافظ روسي تقريبا".

وشدد على أن حكام المناطق بالذات أنقذوا الدولة الاتحادية بين بيلاروس وروسيا خلال فترة الرئيس الراحل بوريس يلتسين، عندما لم يكن هذا الاتحاد يثير اهتمام الكثيرين، لافتا إلى أن أحكام المناطق الروسية توجهوا بشكل مباشر إلى إقامة العلاقات مع بيلاروس، وبذلك حافظوا على هذا الاتحاد وأنقذوه.