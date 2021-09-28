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يد الأهلي يفوز على الوحدة السعودي وديًّا

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 6:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 6:34 م

.حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على فريق الوحدة السعودي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على هامش معسكر الفريق السعودي في القاهرة

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني لفريق «رجال يد الأهلي» على الدفع بأكثر من لاعب خلال التجربة الودية التي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 32-25

وقام الجهاز الفني لـ«رجال يد الأهلي» باستغلال المباراة الودية في تجربة العديد من الجوانب الفنية والخططية، وعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت في المواجهات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان «رجال يد الأهلي» قد بدأ مشواره في بطولة الدوري بالفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة ٣١-٢٨، ثم تغلب على فريق ٦ أكتوبر بنتيجة ٤٣-٣٢، ثم خسر أمام الزمالك بنتيجة ٣٢-٢٧، ثم حقق الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة ٤١-٢٥.


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