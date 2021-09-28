أعلن نائب رئيس البنك الأهلي المصري يحيي أبوالفتوح، استعداد مصرفه لفتح فرع للبنك في العاصمة السعودية الرياض، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على منح الرخصة.

وقال نائب رئيس البنك -في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء في الإجراءات واختيار المكان الملائم وتجهيزه للبدء في فتح الفرع، منوهًا أن ذلك سيكون قريبًا.

وأكد حسن اختيار السعودية بصفتها بلدًا شقيقًا في المقام الأول، إلى جانب أن السوق السعودية كبيرة وواعدة، بالإضافة إلى تواجد أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون هناك.

وأشاد بحسن المعاملة والتعاون من الجهات السعودية في منح التراخيص اللازمة لفتح فرع للبنك، منوهًا أنه سيتم التواصل خلال الفترة الحالية مع الجهات المسئولة؛ لتحديد رأس مال الفرع، الذي لا بد أن يتوافق مع القوانين السعودية.

وفي سياق ذي صلة، أعلن نائب رئيس البنك الأهلي عن قرب افتتاح فرع للبنك في مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، الذي يجري حاليًا تجهيزه، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات بالترخيص، بالإضافة إلى فرعه بمدينة الخرطوم.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته اليوم على ترخيص فرع للبنك الأهلي المصري، في المملكة، وفوض وزير المالية السعودي بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك الأهلي المصري هناك.