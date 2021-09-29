سلطات مدينة ألمانية تعتذر لامرأة محجبة لمنعها من التصويت بالانتخابات

قدمت سلطات مدينة برجهايم غربي ألمانيا اعتذارها لامرأة كان قد منعها معاونو لجنة الانتخابات في المدينة القريبة من كولونيا من الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية أول أمس الأحد؛ لأنها كانت ترتدي حجابا وكمامة.

وكانت المرأة تقدمت بعد منعها من التصويت بشكوى إلى إدارة الانتخابات، التي أصدرت أمرا إلى اللجنة الانتخابية بتمكين المرأة من الإدلاء بصوتها.

وكان قد نشر مقطع فيديو على موقع إنستجرام ظهرت فيه المرأة وهي تتناقش مع معاوني اللجنة، وتحدثت العديد من وسائل الإعلام عن هذا المقطع.

وذكرت سلطات المدينة أن السبب في رفض معاوني اللجنة تصويت المرأة يرجع إلى "سوء تقدير".

وتابعت أن المدينة اعتذرت للمرأة عن "هذه الواقعة المؤلمة"، مشيرة إلى أن عمدة المدينة فولكر ميسيلر تحدث معها هاتفيا واتفق معها على عقد لقاء شخصي في بلدية المدينة.