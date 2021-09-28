قوافل طبية تقدم خدماتها العلاجية بالمجان لـ 1288مواطنًا في زفتى

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية كفر فرسيس بمركز زفتى بمحافظة الغربية؛ لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.



وأوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتي استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع بهدف خدمة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.



من جانبه قال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي، وصرف علاج بالمجان لـ1288 مواطنًا من أهالي القرية، وتحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة في تخصصات المخ والأعصاب والقلب، والعظام والجراحة والرمد.



شارك في القافلة الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏