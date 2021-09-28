دبلوماسي إيراني: خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعیة العامة مليء بالأكاذيب

وصف مندوب إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إيران، بأنه "كان مليئا بالأكاذيب".

وكتب تخت روانجي، على موقع تويتر: "لقد بلغ التخويف من إيران ذروته في منظمة الأمم المتحدة. خطاب رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول إيران كان مليئا بالأكاذيب".

وأضاف: "هذا الكيان الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية ليس في موقع يحق له التحدث عن برنامجنا السلمي"، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وكان بينيت قال أمس إن صبر إسرائيل حيال المشروع النووي الإيراني على وشك النفاد، مؤكدا أنه ليس بمقدور الكلمات وقف دوران أجهزة الطرد المركزي الإيرانية.

وقال إن "إيران تسعى إلى الاستيلاء على الشرق الأوسط من خلال مظلة نووية".