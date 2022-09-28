صندوق الثروة السيادي السعودي يصرف عائد بنسبة 25% على الاستثمار

أعلن صندوق الثروة السيادي السعودي، اليوم الاثنين، صرف عائد على الاستثمار عن العام الماضي بنسبة 25% للمساهمين بفضل ارتفاع أسعار الأسهم العالمية في أعقاب انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العائد الذي صرفه صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن أعمال العام الماضي يزيد عن ضعف متوسط العائد السنوي للسنوات من 2017 إلى 2020 وكان 12%.

في الوقت نفسه جاءت مكاسب الصندوق السعودي متفقة تقريبا مع مكاسب مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية الذي ارتفع في العام الماضي بنسبة 27%.

في الوقت نفسه، فإن الأرباح القابلة للتوزيع على ملاك الصندوق تراجعت خلال العام الماضي إلى 8ر81 مليار ريال (75ر21 مليار دولار) مقابل 7ر212 مليار ريال خلال العام السابق، بسبب بعض الأعمال التي توقفت.

في حين زادت إيرادات الصندوق خلال العام الماضي إلى 2ر228 مليار ريال مقابل 179 مليار ريال في 2020.