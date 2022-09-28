سلطنة عمان والإمارات توقعان 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات

وقعت سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، 16 اتفاقيةً ومذكرات تفاهم، وذلك في إطار زيارة يقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سلطنة عُمان.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، اشتملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات، ومذكرة تفاهم في مجال النقل البحري ومذكرة تفاهم في التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة، ومذكر تفاهم في المجال الثقافي والشبابي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني ومذكرة تفاهم في مجال الأخبار وتبادل المعلومات، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "مجموعة إذكاء" وشركة أبوظبي التنموية القابضة، ومذكرة تفاهم بين بورصة مسقط وسوق أبوظبي للأوراق المالية واتفاقية تداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني (منصة تبادل)، ومذكرة تعاون بين شركة مسقط للمقاصة والإيداع وشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية.