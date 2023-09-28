انطلاق مسابقات الأدب والجمال في مهرجان الشرقية للخيول العربية

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انطلقت اليوم الخميس مسابقات أدب الخيل وجمال الخيل؛ وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ27، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء في أرض الفروسية بمدينة بلبيس، والمقرر استمراره حتى الختام غدًا الجمعة.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس شنت حملات موسعة لأعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة ووضع الاعلام بمدخل المدينة لإضافة لمسة جمالية حضارية أمام الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

وأشار إلى أن جميع الطرق والمداخل الرئيسية بالمحافظة تشهد حملات نظافة موسعة وتسوية للطرق ورش الأشجار وتقليمها لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.