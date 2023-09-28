شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 33 ألفا و500 جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 33 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

واستقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1965 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1920 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 1870 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1920 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1970 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1940 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 2130 جنيها.