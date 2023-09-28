الونش يكشف موعد عودته للمشاركة في مباريات الزمالك

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قال محمود حمدي «الونش» مدافع نادي الزمالك، إنه اقترب من العودة إلى مباريات الفريق الأبيض، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف الونش في تصريحات تليفزيونية: «تخطيت كل المراحل الصعبة في البرنامج التأهيلي، واقتربت من العودة إلى الملاعب».

وتابع: «أسير بخطى ثابتة وفق البرنامج التأهيلي، والأمور تسير بشكل جيد، ولا أتعجل العودة إلى الملاعب، وسأبدأ في الانضمام للتدريبات في الوقت المناسب».

وأكمل الونش: «سأكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الزمالك من شهرين إلى 3 أشهر».

وأتم: «أشكر جماهير نادي الزمالك على دعمهم طيلة الفترة الماضية، ولن أوفيهم حقهم».