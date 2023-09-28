الونش يكشف موعد عودته للمشاركة في مباريات الزمالك

قال محمود حمدي «الونش» مدافع نادي الزمالك، إنه اقترب من العودة إلى مباريات الفريق الأبيض، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وأضاف الونش في تصريحات تليفزيونية: «تخطيت كل المراحل الصعبة في البرنامج التأهيلي، واقتربت من العودة إلى الملاعب».
وتابع: «أسير بخطى ثابتة وفق البرنامج التأهيلي، والأمور تسير بشكل جيد، ولا أتعجل العودة إلى الملاعب، وسأبدأ في الانضمام للتدريبات في الوقت المناسب».
وأكمل الونش: «سأكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الزمالك من شهرين إلى 3 أشهر».
وأتم: «أشكر جماهير نادي الزمالك على دعمهم طيلة الفترة الماضية، ولن أوفيهم حقهم».