مركز الدراسات القانونية بكلية حقوق أسيوط يفتتح النسخة الثانية من دورة صياغة العقود

افتتح مركز الدراسات القانونية بكلية الحقوق في جامعة أسيوط، دورة صياغة العقود وصحف الدعاوى، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتح الدورة، التي عقدت على مدار يومي 27 و28 من الشهر الجاري، بحضور الدكتور دويب حسين صابر عميد الكلية، والأستاذ الدكتور معمر رتيب محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عثمان عبد القادر مدير مركز الدراسات القانونية دورة تدريبية، والأستاذ الدكتور رجب محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والعديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور دويب حسين صابر، أن دورة "صياغة العقود، وصحف الدعاوى" تأتي في إطار نشاط المركز تمثل جانبا مهما من أنشطة الكلية في المجالات العلمية والأكاديمية وتتناول الدورة عدة محاور منها: التعريف بأصول صياغة العقود بأنواعها المختلفة، وكسب مهارات صياغة صحف الدعاوي القضائية"، ويحصل المتدرب على شهادة بحضور الدورة التدريبية معتمدة من جامعة أسيوط والمركز، وصقل مهارته في هذا الإطار، وهو ما سينعكس إيجابا على فرصه التنافسية في سوق العمل، وأن نشاط المركز يتماشى مع أهداف التنمية، ورؤية الدولة ويؤهل المتدربين لسوق العمل وفقا لتوجهات الدولة والجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور معمر رتيب، سعي قطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع المستمر بالكلية لتنمية الوعي القانوني للطلاب والباحثين والمجتمع المحيط والتفاعل مع مشكلاته، ووضع الحلول القانونية المناسبة والفاعلة في ظل رؤية مصر 2030، وصولا لتحقيق اهداف الجمهورية الجديدة.

واستعراض الدكتور عثمان عبدالقادر، أهداف المركز المتوخي تحقيقها وان مجلس الإدارة قد وضع خطة تفصيلية لتحقيق هذه الأهداف.

وأشاد بدعم إدارة الجامعة والكلية للمركز خلال الفترة السابقة.

وأفاد بأن المركز سيعلن قريبا، دورة صياغة العقود باللغة الإنجليزية ودورة إعداد محامي الشركات والبنوك، واستمرار فتح باب التسجيل في دورة صياغة العقود، وصحف الدعاوى لمطالبة الكثير بعقدها بصفة دورية.