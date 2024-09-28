اشتبك مئات من أنصار حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان مع شرطة مكافحة الشغب في تحد لحظر على التجمعات العامة اليوم السبت.

ويحاول المتظاهرون الوصول إلى مدينة روالبندي حيث لا يزال الوضع متقلبا، إذ يواجه موظفون وأعضاء وأنصار حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان قوات الأمن.

ويعد الاحتجاج، وهو عمل جريء من أعمال التحدي، جزءا من جهود أنصار خان لزيادة الضغط على الحكومة للإفراج عنه وسط اضطرابات سياسية متزايدة.

ومنعت حركة الإنصاف من الحصول على إذن للمظاهرة، ومن أجل منع المتظاهرين، تم إغلاق نقاط الدخول إلى مدينتي روالبندي وإسلام أباد بحاويات الشحن.

وعلى الرغم من هذه التدابير، تصاعد التوتر عندما حاولت الحشود اختراق الحواجز.

وقاد رئيس وزراء خيبر بختونخوا، وهو أحد مساعدي خان المقربين، مسيرة حاشدة لم تظهر أي علامات على التراجع.

والتقطت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المشاهد الفوضوية، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع. كما تحدث الحزب عن اعتقال العديد من القادة الرئيسيين مع تزايد حدة المواجهة مع الدولة بشكل مستمر.

ويقبع خان في السجن منذ أغسطس 2023 ويواجه اتهامات بالفساد وإثارة الفتنة والإرهاب.

وينفي خان هذه المزاعم، في حين أن الإدانات، في معظم الحالات، إما تم تعليقها أو إلغاؤها في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، فإن الاعتقال غير المسبوق والمحاكمة العسكرية اللاحقة لرئيس المخابرات السابق، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه كان مقربا من خان عندما كان رئيسا للوزراء، قد عقد من قضيته.