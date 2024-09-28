إسرائيل تخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذير لطائرة إيرانية مدنية

كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميّة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اخترق اليوم السبت، موجة برج مراقبة مطار بيروت.

وأشار في تصريحات لموقع جريدة «النهار» اللبنانية، إلى أن «جيش الاحتلال حذّر من هبوط طائرة إيرانيّة مدنيّة كانت متّجهة إلى المطار، وإلّا فسيلجأ إلى استعمال القوة».



وقال الوزير اللبناني إنّه «تدخّل سريعاً ومنع هبوط الطائرة».

وفي وقت سابق، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن ضربات جديدة على ما زعم أنه أهداف لـ«حزب الله» في منطقة البقاع شرق لبنان.

وجاءت الضربات الجوية الجديدة بعدما حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، بعض السكان في الضاحية الجنوبية وطالبهم بإخلاء منازلهم، قائلا إنه يتم استخدام بعض المباني بواسطة «حزب الله».

وأفاد شهود عيان في بيروت بوقوع 7 غارات جوية على الأقل، واندلاع حريق في أحد المباني المستهدفة.

وقال شاهد عيان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنه رأى أجساما تنفجر في الجو، مضيفا أن الطائرات الحربية لا تزال تحلق فوق الضاحية.