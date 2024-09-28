 بينها وضع السفارات.. بايدن يصدر توجيهات بعد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بينها وضع السفارات.. بايدن يصدر توجيهات بعد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت

وكالات
نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 2:27 ص | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 2:27 ص

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى تقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حسبما يقتضي الأمر.

جاء ذلك بعد ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال البيت الأبيض، في بيان: «وجه (بايدن) البنتاجون لتقييم وتعديل وضع القوات الأمريكية في المنطقة حسبما يقتضي الأمر لتحسين الردع وضمان حماية القوات ودعم جميع الأهداف الأمريكية»، بحسب وكالة رويترز.

وأدت الضربات الإسرائيلية في لبنان إلى مقتل مئات الأشخاص في الأيام القليلة الماضية وأثارت مخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وحافظت واشنطن على دعمها العسكري القوي لحليفتها بينما دعت دون جدوى إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن بايدن وجه فريقه إلى ضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في أنحاء المنطقة كافة التدابير الوقائية على نحو ملائم.

وأفاد البيت الأبيض بأنه جرى إطلاع بايدن عدة مرات، الجمعة، على الوضع في الشرق الأوسط. وذكر مسئول أمريكي، أنه جرى أيضا إطلاع نائبة الرئيس كاملا هاريس على الوضع.

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