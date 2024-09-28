طبيب الزمالك يكشف موعد عودة الونش للملاعب

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك، آخر تطورات إصابة محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وموعد عودته للمشاركة مرة أخرى، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة.

وقال محمد أسامة في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "نحن في المرحلة الأخيرة لتأهيل محمود حمدي الونش، والقرار يعود للجراح الذي يذهب له في ألمانيا ويسافر خلال أيام، وبناء عليه يحدد موعد عودته".

وتابع: "الونش ملتزم جدًا ببرنامجه العلاجي وقريبًا سنعلن عن موعد عودته".

وأتم: "عمر جابر ودونجا تعرضا للإجهاد عضلي في آخر مباراة السوبر الإفريقي، كنا في آخر جزء من المباراة وتحدثت مع المدير الفني وأخذنا قرار بتبديلهم، هما اليوم بحالة جيدة وسيكونان متواجدين معنا في التدريبات بعد عودتنا".