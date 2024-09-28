كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، تفاصيل الغارة التي استهدفت حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية ببيروت، أمس الجمعة.

وقال في مقطع فيديو، اليوم السبت: «هذه ليست نهاية أدواتنا.. يجب أن يكون الأمر واضحا جدا، هناك أدوات أخرى في المستقبل».

وأضاف: «الرسالة واضحة- أي أشخاص يهددون مواطني إسرائيل- سنعرف كيف نصل إليهم - في الشمال، وفي الجنوب، وأبعد من ذلك أيضا»، وفقًا لموقع «CNN عربية».

وأشار هاليفي إلى أن «ضربة، الجمعة، تم إعدادها بعناية على مدى فترة طويلة من الزمن»، مؤكدًا أن «الجيش الإسرائيلي مستعد على الجبهات كافة».

وأكمل: «في النهاية، بعد فترة طويلة من التحضير، والعديد من القدرات للبنان، بدأنا في تنفيذها. كما أن هذه الضربة، التي تم إعدادها لفترة طويلة - تم تنفيذها في الوقت المناسب، بطريقة صارمة للغاية، ونحن نتحرك الآن لإعداد الخطوات التالية».

وزعم الجيش الإسرائيلي، السبت، أن حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، قُتل في الغارة الجوية التي وقعت، الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت بلبنان.

ولم يعلق حزب الله على هذا الادعاء حتى الآن.