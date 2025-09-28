مقتل 3 وإصابة 8 على الأقل في إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

أعلنت السلطات مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين على الأقل، في وقت متأخر من أمس السبت، عندما أطلق مسلح مجهول النار من قارب على حشد كان متجمعا في حانة مطلة على الواجهة البحرية في بلدة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا.

ووقع إطلاق النار نحو الساعة 9:30 مساء بالقرب من منطقة شهيرة تضم حانات ومطاعم على الواجهة البحرية لبلدة ساوثبورت الساحلية التاريخية على بعد نحو 30 ميلا (48 كيلومترا) جنوبي ويلمنجتون.

وقال المحققون إن المهاجم قاد قاربا صغيرا بالقرب من الشاطئ، وتوقف لفترة وجيزة وأطلق النار باتجاه الحشد قبل أن يلوذ بالفرار.

وبعد نحو نصف ساعة، رصد طاقم من خفر السواحل الأمريكي شخصا تنطبق عليه أوصاف المشتبه به وهو يسحب قاربا من الماء عند منحدر عام في جزيرة أوك المجاورة.

وقال مسؤولون إنه تم احتجاز الشخص وتسليمه إلى شرطة ساوثبورت لاستجوابه.

ولم تحدد السلطات هوية المشتبه به أو تكشف عن الدافع وراء الهجوم على حانة "أمريكان فيش كومباني".

ويواصل محققون من عدة وكالات، من بينها مكتب التحقيقات الحكومي وخفر السواحل، العمل في موقع الحادث، اليوم الأحد، لجمع الأدلة واستجواب الشهود.

ولم يفصح المسؤولون فورا عن أسماء القتلى، ولم يقدموا معلومات عن حالة المصابين.