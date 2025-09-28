ستارمر: سياسات فاراج العنصرية ستمزق المملكة المتحدة

صعد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، هجومه السياسي على الزعيم الشعبوي اليميني نايجل فاراج، واصفا اقتراحه بترحيل بعض المهاجرين الشرعيين المقيمين بالفعل في بريطانيا بأنه عنصري وغير أخلاقي.

وقال ستارمر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مع انطلاق المؤتمر السنوي لحزب "العمال" الحاكم في ليفربول اليوم الأحد: "أعتقد أنها سياسة عنصرية"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ستارمر: "إنها غير أخلاقية، وعلينا أن نكشفها على حقيقتها".

وأوضح ستارمر، أنه لا يعتقد أن الذين يفكرون في التصويت لحزب "الإصلاح في المملكة المتحدة" الذي يتزعمه فاراج هم عنصريون.

وتعد تصريحات ستارمر، من أقوى الانتقادات التي وجهها حتى الآن إلى فاراج وحزبه الصاعد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي في بريطانيا، وينظر إليه لأول مرة على أنه مرشح محتمل للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2029.

ويواجه ستارمر، ضغوطا سياسية شديدة قبيل انعقاد المؤتمر، وسط انتقادات لحكمته وقيادته، في الوقت الذي تكافح فيه حكومته لإقناع الناخبين وأعضاء الحزب الموالين بأن لديها خطة لإحداث تغيير جذري في البلاد.

وقال ستارمر: "نحن بلد فخور ومتسامح ومعتدل، نؤمن بمبدأ عش ودع غيرك يعيش، ونحن بلد متنوع قدم إليه الأشخاص منذ قرون ليشكلوا هويتنا".