الرئيس الأمريكي يعتزم لقاء 4 من كبار قادة الكونجرس يوم الإثنين

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء كبار قادة الكونجرس الأربعة في البيت الأبيض يوم غد الاثنين، قبل يوم واحد من الموعد النهائي لتمويل الحكومة الإتحادية أو مواجهة الإغلاق.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض وشخص آخر مطلع، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، موعد الاجتماع الذي من المقرر أن يضم كل من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، بالإضافة إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وكان موقع "بانشبول نيوز" الإخباري أول من أورد خبر الاجتماع.