منتخب الشباب يستهل كأس العالم بالخسارة أمام اليابان

استهل المنتخب الوطني للشباب مشواره في بطولة كأس العالم، تحت 20 عامًا، بالخسارة 2-0 أمام نظيره الياباني، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب خوليو مارتينيز الوطني، ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا.

افتتح المنتخب الياباني التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 29، سجلها ببراعة المدافع ريون إيتشيهارا، فيما أضاف هيساتسوجو إيشي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وعقدت هزيمة اليوم فرص المنتخب الوطني في التأهل للدور الثاني، حيث يخوض البطولة ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم اليابان، تشيلي ونيوزيلندا.

ويلعب المنتخب في الجولة الثانية مع منتخب نيوزيلندا في الحادية عشرة من مساء الثلاثاء المقبل 30 يونيو على نفس الملعب، ويختتم دور المجموعات بمواجهة تشيلي، صاحبة الأرض، في الثانية فجر السبت 4 أكتوبر.