تحالف أسطول الحرية: هدفنا كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة

قالت تان صافي عضوة أسطول الحرية، إن رسالة ائتلاف أسطول الحرية وسفينة مادلين هي كسر الحصار الإسرائيلي غير المشروع على غزة بدون عنف.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة الغد، أن هدف الأسطول هو فتح معبر بحري ليس لتمرير المساعدات الإنسانية فحسب بل كسر الحصار غير القانوني.

فيما صرحت النائبة في البرلمان الفرنسي ألما ديفور بأنها انضمت إلى السفينة مادلين من أجل إيصال رسالة لحكومة فرنسا وللحكومات الأوروبية.

وتابعت: "الرسالة هو أننا نتساءل لماذا يخاطر مواطنوكم (أي مواطني هذه الحكومات) لمساعدة غزة بينما بإمكان (هذه الدول) إنشاء ممرات إنسانية وفرض عقوبات على إسرائيل".

وأشارت إلى أن هذه الدول لا تفعل ذلك، بل إنهم لا يقطعون الامتيازات الاقتصادية المقدمة لإسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أنه بات على بعد حوالي 800 كيلومتر من قطاع غزة، وذلك بعد مغادرته جزيرة كريت اليونانية، مع انضمام موكب جديد من جزيرة صقلية الإيطالية.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عبر منصة فيسبوك إن الأسطول بات على بُعد 825 كيلومترا من القطاع.

وأبحرت 42 سفينة من إسبانيا وتونس وإيطاليا واليونان، بعد أن وفّر خفر السواحل اليوناني الحماية لها على مدى ليلتين متتاليتين.

كما ترافق الأسطول سفينتان عسكريتان من إيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى مسيّرات تركية بحسب تقارير.