سلطنة عمان تنشئ وحدة مستقلة لضحايا الاتجار بالبشر من فئة الذكور

أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، وحدة مستقلة مخصصة لاستقبال وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من فئة الذكور؛ لتكون إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها دار الحماية لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، يأتي إنشاء الوحدة استكمالًا للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية والدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية ضحايا العنف والإساءة، بما يعكس التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى تجهيز الوحدة وفق معايير عالية تضمن توفير بيئة آمنة تتمتع بالخصوصية، وتشمل مختلف الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتغذية والأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي، مع التركيز على برامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع.

ولفتت إلى أن دار الحماية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تُعد مؤسسة متكاملة تُعنى بتقديم خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال المعرضين للإساءة أو العنف أو الاستغلال، إضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، كما توفر الدعم والحماية للنساء المعرضات للإساءة، والنساء العضل، وذلك في بيئة آمنة تحفظ الكرامة الإنسانية، وتوفر مقومات التمكين وإعادة التأهيل، بما يسهم في مساعدة الضحايا على تجاوز التحديات، وتحقيق اندماج إيجابي وفاعل في المجتمع.