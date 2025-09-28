 وفاة رضيع سادس بسبب الحصبة في إسرائيل هذا العام - بوابة الشروق
الأحد 28 سبتمبر 2025 7:54 م القاهرة
وفاة رضيع سادس بسبب الحصبة في إسرائيل هذا العام

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 7:48 م | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 7:48 م

توفي رضيع سادس هذا العام في إسرائيل نتيجة تفشي حاد لمرض الحصبة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلة، اليوم الأحد، أن طفلًا يبلغ من العمر نحو عامين توفي جراء الإصابة بالفيروس في مدينة القدس المحتلة أمس السبت.

وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن جميع الوفيات الست كانت لأطفال لم يتلقوا تطعيما تقل أعمارهم عن عامين ونصف.

ولا يزال 24 شخصا آخر مصابين بالحصبة يتلقون العلاج في المستشفى، معظمهم من الأطفال دون سن السادسة الذين لم يتلقوا. وبحسب التقارير، فإن سبعة من هؤلاء الأطفال يرقدون في العناية المركزة.

وتعد الحصبة من أكثر الأمراض المعدية انتشارا، وقد تكون مهددة للحياة في الحالات الشديدة.


