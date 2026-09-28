محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدينة مصيف بلطيم

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تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدينة مصيف بلطيم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وشملت الأعمال متابعة حالة أعمدة الإنارة والكشافات، والتأكد من كفاءة تشغيلها، مع إجراء أعمال الصيانة اللازمة ورفع كفاءة المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة وتحقيق السيولة والأمان على الطرق.

وأكد محافظ كفر الشيخ استمرار أعمال المتابعة الميدانية لملف الإنارة العامة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مع سرعة التعامل مع أي أعطال أو ملاحظات، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام تشغيل منظومة الإنارة.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف أعمال الصيانة الدورية، ورفع كفاءة المرافق والخدمات بمدينة مصيف بلطيم، بما يتناسب مع مكانتها كإحدى المدن الساحلية بالمحافظة، ويوفر بيئة أفضل للمواطنين والزائرين.