بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية الحرجة في بني سويف

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، بدء التشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بقرية الحرجة، بمركز ناصر، وذلك بالمشاركة المجتمعية، وضمن جهود تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل القرى، وفي إطار التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمات علاج طبيعي متطورة وقريبة من المواطنين بكل المستويات.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن قسم العلاج الطبيعي بالوحدة، الذي تم إنشائه وتجهيزه بالكامل بالتعاون مع المجتمع المدني، يضم تجهيزات حديثة ومتكاملة تلبي احتياجات المرضى، حيث تم تخصيص قسم متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تزويد القسم بأحدث الأجهزة العلاجية والتأهيلية، والتي تشمل: أجهزة الموجات فوق الصوتية (Ultrasound)، ووحدات التيارات المتعددة لتخفيف الآلام، وأجهزة الأشعة تحت الحمراء، وأدوات متخصصة للمساج العلاجي وأدوات التأهيل.

وأكد وكيل الوزارة أن إنشاء القسم يأتي ضمن خطة المديرية لتطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، مشيرا إلى دعم المحافظ اللواء عبد الله عبدالعزيز، للقطاع، بما يعزز تنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة، والتوسع في توفير الخدمات المتخصصة بالوحدات الصحية، مضيفا أن إنشاء وتجهيز القسم يجسد نموذجا حيا للتكاتف المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع وتوفير رعاية صحية متكاملة وقريبة من المواطنين.

ويأتي هذا التطوير في إطار حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية، تحت إشراف وكيل الوزارة والدكتورة حنان حسين، مديرة الطب العلاجي، والدكتورة شيماء حجاج، مديرة إدارة العلاج الطبيعي، ونائبة مدير الطب العلاجي، والدكتور أحمد أشرف، مدير الرعاية الأساسية، والدكتور محمد مسعود، مدير الإدارة الصحية بناصر، والدكتور شريف شرف الدين، مشرف العلاج الطبيعي بإدارة ناصر الصحية.