سالفيني يحقق انتصارا كاسحا في الانتخابات الإقليمية بإقليم أومبريا

حقق زعيم المعارضة الايطالية، اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، انتصارا تاريخيا في أول اختبار انتخابي منذ أن ترك منصبه في الحكومة الصيف الماضي، بحسب ما أظهرته النتائج اليوم الاثنين.

وفي الانتخابات الإقليمية التي جرت في إقليم أومبريا بوسط البلاد، حصلت المرشحة دوناتيلا تيسي المدعومة من جانب الائتلاف الذي يقوده سالفيني، على 5ر57 بالمئة من الأصوات، بحسب ما جاء في فرز شبه نهائي للاصوات.

وتضع النتيجة نهاية لـ49 عاما من حكم الحكومة اليسارية الاقليمية في أومبريا، وتمثل هزيمة قوية للأحزاب الحاكمة في روما، التي حصل مرشحها فينتشنزو بيانكوني على 5ر37 بالمئة فقط من الاصوات.

وقد حصل بيانكوني على دعم من جانب الحزب الديمقراطي، تيار يسار الوسط، وحركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، وهما شريكان في حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الائتلافية.

وبعد التصويت في أومبريا، قال سالفيني لانصاره إن "أيام الحكومة صارت معدودة"، واحتفل بالنجاح "الواضح والمدوي".

وكان فوز اليمين في إقليم أومبريا أمرا متوقعا على نطاق واسع. وجاءت الانتخابات بسبب فضيحة محسوبية تورطت فيها إدارة يسار الوسط.

وكان كونتي قال قبل التصويت إن التصويت في أومبريا لن يكون له أي تأثير على حكومته، ولكن من الممكن أن يؤدي حجم الهزيمة إلى زعزعة استقرار ائتلافه الحاكم الذي تم تأسيسه حديثا.