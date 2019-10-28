الدولي للاتصالات: مصر عضو نشط بالاتحاد منذ انضمامها إليه عام 1876

أعرب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، عن سعادته لتنظيم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، هذا العام بمدينة شرم الشيخ في مصر.

وتوجه في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، صباح الاثنين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حرصهما لحضور هذا المؤتمر.

وأضاف أن مصر انضمت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1876، مشيرًا إلى أنها عضو نشط منذ انضمامها.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرًا ونائب لوزير اتصالات من مختلف دول العالم.