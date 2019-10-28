

يستضيف الدكتور عمرو الليثي في حلقة الليلة من برنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة النهار، الفنان الشاب أحمد كامل الذي تحول إلى تريند على مواقع السوشيال ميديا واليوتيوب، بعد أن حققت أغنيته "مابقتش أخاف" ما يزيد عن مليون و600 ألف مشاهدة في 3 أيام.

وفي الحلقة التي تذاع في 9:30 مساء اليوم الاثنين، يحكي أحمد كامل لأول مرة عن كواليس مشواره، ورحلته مع الغناء، ورأيه في اللون الغنائي الذي يقدمه.

ويواصل الإعلامي عمرو الليثي الإجابة على تساؤلات المشاهدين عن الصحة الجنسية بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال حواره مع الدكتورة هبة قطب، والتي تكشف العديد من الأسرار التي لا يعرفها أحد عن العلاقات الزوجية وسر نجاحها واستمرارها.

كذلك يقدم البرنامج مجموعة من أصحاب الأرقام القياسية في طول الشوارب وحكاياتهم المثيرة مع شواربهم الغريبة.



