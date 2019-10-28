تراجع أرباح «فيليبس» الهولندية خلال الربع الثالث

أعلنت شركة صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الهولندية "فيليبس"، اليوم الاثنين، تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 208 ملايين يورو مقابل 292 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجعت أرباح السهم الواحد إلى 23ر0 يورو مقابل 31ر0 يورو للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كما تراجعت أرباح التشغيل خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 211 مليون يورو مقابل 307 ملايين يورو خلال الربع الثالث من العام الماضي. وتراجعت أرباح التشغيل للسهم الواحد إلى 23ر0 يورو مقابل 32ر0 يورو خلال العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت قيمة مبيعات "فيليبس" خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 70ر4 مليار يورو مقابل 31ر4 مليار يورو خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9% سنويا. وتبلغ نسبة النمو في المبيعات بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 6% سنويا.