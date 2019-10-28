النبراوي وفضل يجتمعان للترتيب لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

عقد منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن اجتماعاً مطولاً مع محمد فضل عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، لوضع الرتوش الأخيرة على تنظيم بطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة.

وتطرق الاجتماع لتحضيرات حفل الافتتاح الذي تتولي شركة بريزنتيشن تنظيمه، وتستضيف مصر بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها الأستاذ منتصر النبراوي ، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة.

وتضم النسخة الحالية من بطولة امم افريقيا أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

واختار شوقى غريب 27 لاعبا للتواجد في المعسكر وهم عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير لحراسة المرمى ، و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي و للوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي و خط الهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي ، بينما تم استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي