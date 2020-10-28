«المواهب الذهبية» تبدأ اختبارات الأداء في النسخة الثالثة للمسابقة

بدأت لجنة تحكيم مسابقة "المواهب الذهبية" لأصحاب الهمم، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية (البلد اليوم)، اختبارات الأداء للنسخة الثالثة من المسابقة، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات: وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية الفنون.

وقال فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، إن لجنة التحكيم تضم نخبة من كبار الأساتذة الموسيقيين وهم د مصطفى محمد الأستاذ بأكاديمية الفنون والمشرف على بيت الغناء العربى"رئيسا"، د علاء فتحي الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، د. مدحت عبد السميع أستاذ التأليف الموسيقي للوتريات ومايسترو فرقة أم كلثوم، د سحر سيد أمين بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، د نسرين رشدي وكيل معهد الكونسيرفتوار، الفنان أحمد عبدالله مدرب الأصوات ومحفظ للتراث العربي والديني بدار الاوبرا، أ.د سماح اسماعيل على الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

جدير بالذكر أن أفرع المسابقة للدورة الحالية الغناء الفردي، الغناء الجماعي، العزف الموسيقي لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية، بالإضافة إلى استحداث فرع جديد في هذه الدورة في مجال الاستعراض لفئة ضعاف السمع من سن 15 حتى 30 عاما.